- Результатом познавательной деятельности является получе¬ние ………… . - Абсолютная и относительная истины являются формами ………….. истины. Относительная …..зависит от реальных истори¬ческих условий своего времени, в частности о...
Обществознание
- Результатом познавательной деятельности является получе¬ние ………… . - Абсолютная и относительная истины являются формами ………….. истины. Относительная …..зависит от реальных истори¬ческих условий своего времени, в частности от точности или совершенства средств наблюдения и эксперимента. 9. Наука, изучающая закономерности хозяйственной деятелености человека, - это: а) история; б)политология; в) экономика; г) психология. 10. Особенностью социального познания является: а) совладение субъекта и объекта познания; б) получение объективного знания; в) соответствие результатов познания поставленным целям; г) выдвижение гипотез и формулировка выводов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- результатом познавательной деятельности является получение "знаний". - абсолютная и относительная истины являются формами "объективной" истины. Относительная "истина" зависит от реальных исторических условий своего времени, в частности, от точности или совершенства средств наблюдения и эксперимента. 9. - в) экономика; 10. - а) совпадение и объекта и субъекта познания;
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