- Результатом познавательной деятельности является получе¬ние ………… . - Абсолютная и относительная истины являются формами ………….. истины. Относительная …..зависит от реальных истори¬ческих условий своего времени, в частности о...

Обществознание

- Результатом познавательной деятельности является получе¬ние ………… . - Абсолютная и относительная истины являются формами ………….. истины. Относительная …..зависит от реальных истори¬ческих условий своего времени, в частности от точности или совершенства средств наблюдения и эксперимента. 9. Наука, изучающая закономерности хозяйственной деятелености человека, - это: а) история; б)политология; в) экономика; г) психология. 10. Особенностью социального познания является: а) совладение субъекта и объекта познания; б) получение объективного знания; в) соответствие результатов познания поставленным целям; г) выдвижение гипотез и формулировка выводов.

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