Помогите Вкажіть два послідовних десяткових дроби з однаковим знаком після коми,??іж якими знаходиться число. 1)√2 а)1.41 та 1.42 б)1.3 та 1.4 в)1.4 та 1.5 г)1.5 та 1.6 2)√ 3 а)1.7 та 1.8 б)1.6 та 1.7 в)1.8 та 1.9 г)1.73 та ...

Алгебра

Помогите Вкажіть два послідовних десяткових дроби з однаковим знаком після коми,??іж якими знаходиться число. 1)√2 а)1.41 та 1.42 б)1.3 та 1.4 в)1.4 та 1.5 г)1.5 та 1.6 2)√ 3 а)1.7 та 1.8 б)1.6 та 1.7 в)1.8 та 1.9 г)1.73 та 1.74 3)2√7 а)5.28 та 5.29 б)5.2 та 5.3 в)5.1 та 5.2 г) 3.6 та 3.7 4)2√11 а)6.63 та 6.64 б)6.5 та 6.6 в)6

Автор: Гость