У Серёжи 7 легковых машинок и 3 грузовые а у Юры 9легковых.Сколько всего машинок у С??рёжи? У кого из мальчиков машинок больше и на сколько?
Математика
У Серёжи 7 легковых машинок и 3 грузовые а у Юры 9легковых.Сколько всего машинок у С??рёжи? У кого из мальчиков машинок больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машинок у сережи: 7+3=10 9<10, следовательно у сережи больше машинок, чем у юры 10-9=1 - на одну машинку больше
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Математика
Математика
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