У Серёжи 7 легковых машинок и 3 грузовые а у Юры 9легковых.Сколько всего машинок у С??рёжи? У кого из мальчиков машинок больше и на сколько?

Математика

У Серёжи 7 легковых машинок и 3 грузовые а у Юры 9легковых.Сколько всего машинок у С??рёжи? У кого из мальчиков машинок больше и на сколько?

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