Помогите пожалуйста, задача на логику :с Отдаю все баллы В коробке лежат 50 шариков – желтых и красных. Известно, что среди любых 25 шариков имеется хотя бы один желтый, а среди любых 27 шариков – хотя бы один красный. Что ма...

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Правильный вариант А) 24. Потому что: Красных шариков - 24, желтых 26. Тогда если вытащим 25 любых шариков при самом неудачном варианте попадутся 24 красных и 1 желтый И наоборот, если вытащим 27 шариков, опять же при самом неудачном раскладе 26 будут желтыми и 1 красный Вариант Б допускает, что шариков может быть и 24 и меньше - например - 23 красных. Но тогда желтых автоматически становится 27. И тогда вытянув 27 шаров, могут попасться все желтые. А у нас в условии не так. Вариант В) отпадает, потому что Если красных шариков 26, то взяв наугад 25 шариков, мы можем вытянуть все красные и ни одного желтого. Это тоже противоречит условию задачи Варивнт Г) - тоже отпадает, т.к. допускает, что красных шариков может быть 25 штук. Ситуация та же, что и с вариантом В). Поэтому остается один возможный вариант - А). Только при нем выполняются все условия задачи. Ответ: А)