Определить с каким знаком получится произведение, если каждый ученик загадает по отрицательному числу и все эти числа перемножить(28учеников) расскажите каким образом нужно выполнить это задание? Заранее спасибо ;з

Математика

Определить с каким знаком получится произведение, если каждый ученик загадает по отрицательному числу и все эти числа перемножить(28учеников) расскажите каким образом нужно выполнить это задание? Заранее спасибо ;з

Автор: Гость