Определить с каким знаком получится произведение, если каждый ученик загадает по отрицательному числу и все эти числа перемножить(28учеников) расскажите каким образом нужно выполнить это задание? Заранее спасибо ;з
Математика
Определить с каким знаком получится произведение, если каждый ученик загадает по отрицательному числу и все эти числа перемножить(28учеников) расскажите каким образом нужно выполнить это задание? Заранее спасибо ;з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение будет с "+", т.к. "-" на "-" умноженное чётное количество раз даст ответ положительный. Ответ: с "+".
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