Решите подробно 135,2•2,1-(0,083+0,841):2 ,31

Математика
Решите подробно 135,2•2,1-(0,083+0,841):2 ,31
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,083+0,841=0,924 2) 135,2*2,1=283,92 3) 0,924:2,31=0,4 4) 283,92-0,4=283,52
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