-19x(2x+3)=2(x-6) -19x это не x А умножить Решите пожалуйста
Алгебра
-19x(2x+3)=2(x-6) -19x это не x А умножить Решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-38x+57=2x-12 -38x+57-2x+12=0 -40x+69=0 -40x=-69 x=-69+40 x=-29
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