В дальневосточной тайге вы не встретите ...
Биология
В дальневосточной тайге вы не встретите ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А,б, в и д. Там можно встретить только медведя( г)
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