2 1/7=15/7 как получилась 15/7 объясните пожл!!!!!
Математика
2 1/7=15/7 как получилась 15/7 объясните пожл!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых умножаем на 7 и плюс 1=15 получаеся числитель 15 а знаменатель остаётся 7 поэтому и получается 15/7
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