Помогите пожалуйста задание 2, только первое я смог сделать помогите со вторым и т??етем

Английский язык
Помогите пожалуйста задание 2, только первое я смог сделать помогите со вторым и т??етем
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