Помогите пожалуйста задание номер 3

Математика
Помогите пожалуйста задание номер 3
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Гость:
1час 30сек 3дня 4часа 2минуты 6секунд 6часов 50минут 1год 11месецев 68лет
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