Помогите пожалуйста! Запишите числительные в нужном падеже
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Помогите пожалуйста! Запишите числительные в нужном падеже
Ответ(ы):
Гость:
58: Р.п.нет чего?пятидесяти восьми рублей Т.п.оплачу чем?пятьюдесятью восьмью рублями ________________________________ 731: Д.п.рад чему?семистам тридцати одному рублю П.п.думаю о чём?о семистах тридцати одном рубле _______________________________________ 164: Р.п.нет чего?ста шестидесяти четырёх рублей Д.п.рад чему?ста шестидесяти четырём рублям
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