Решите задачу Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городо??. расстояние между которыми 782 км. Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго 61 км/ч . Пройдя 416 км, первый поезд встретился со вторым.На ск...
Математика
Решите задачу Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городо??. расстояние между которыми 782 км. Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго 61 км/ч . Пройдя 416 км, первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездов вышел раньше другого? Подробное решение пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1) 416×52=8 (ч) - находился 1-й поезд в пути 2) 782-416=366 (км.) - прошёл 2-й поезд. 3) 366÷61=6 (ч.) - находился 2-й поезд в пути. 4) 8-6=2 (ч.) Ответ: на 2ч один из поездов вышел раньше другого
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