Решите задачу Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городо??. расстояние между которыми 782 км. Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго 61 км/ч . Пройдя 416 км, первый поезд встретился со вторым.На ск...

Математика

Решите задачу Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городо??. расстояние между которыми 782 км. Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго 61 км/ч . Пройдя 416 км, первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездов вышел раньше другого? Подробное решение пожалуйста!

Автор: Гость