Приближалась весна на деревьях распускаются почки щебечут озорные птицы дует тёплый ветерок
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Приближалась весна на деревьях распускаются почки щебечут озорные птицы дует тёплый ветерок
Ответ(ы):
Гость:
Приближалась весна, на деревьях распускаются почки, щебечут озорные птицы, дует тёплый ветерок. Жду твоего спасибо ;)
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