ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот и солей и назовите их: КОН, Cu2O, NaOH, H2SO4, K2O, CuCl, HCl, CaSO3 2. Определите степени окисления атом...
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 1. Из перечня формул выпишите отдельно формулы оксидов, оснований, кислот и солей и назовите их: КОН, Cu2O, NaOH, H2SO4, K2O, CuCl, HCl, CaSO3 2. Определите степени окисления атомов в соединениях Ca(OH)2 H2SO4 Запишите формулы соответствующих им оксидов. 3. Составьте формулы фторида натрия, сульфида бария, гидрида стронция, оксида лития. 4. Вычислите количество вещества воды массой 360 граммов. 5. Дополнительное: классифицируйте вещества из задания №1 на растворимые и нерастворимые в воде.
Ответ(ы):
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1. Оксиды: Cu2O, K2O основания: KOH, NaOH кислоты: H2SO4, HCl соли: CuCl, CaSO3
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