Решить задачу. СРОЧНО!!! При действии HNO3 массой 31,5 г на Na2SO3 выделается газ SO3, определить массу этого газа.
Химия
Решить задачу. СРОЧНО!!! При действии HNO3 массой 31,5 г на Na2SO3 выделается газ SO3, определить массу этого газа.
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