ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО) Груз на пружине совершает 32 колебания. Массу груза увеличивают 620г. За то же самое время груз совершает 30 колебаний. Определите какой была начальная масса груза.

Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО) Груз на пружине совершает 32 колебания. Массу груза увеличивают 620г. За то же самое время груз совершает 30 колебаний. Определите какой была начальная масса груза.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620г- 2 колебания => что 620*16 =9920г
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