Помогите !!!! пожалуйста . заранее спс!

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Помогите !!!! пожалуйста . заранее спс!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Г)А)Б)В) в этом порядке.
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