Помогите пожалуйсто!Сделайте 5 вопросов с хвостиком на английском!!!Только не хитрите и не пишите что ТИПО ща все напишу.Иначе это будет считаться как нарушение!!!!

Английский язык
Помогите пожалуйсто!Сделайте 5 вопросов с хвостиком на английском!!!Только не хитрите и не пишите что ТИПО ща все напишу.Иначе это будет считаться как нарушение!!!!
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Автор: Гость
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