Помогите пожалуйсто!Сделайте 5 вопросов с хвостиком на английском!!!Только не хитрите и не пишите что ТИПО ща все напишу.Иначе это будет считаться как нарушение!!!!

Английский язык

Помогите пожалуйсто!Сделайте 5 вопросов с хвостиком на английском!!!Только не хитрите и не пишите что ТИПО ща все напишу.Иначе это будет считаться как нарушение!!!!

Автор: Гость