Шо таке епітет. скажіть будь ласка

Українська мова
Шо таке епітет. скажіть будь ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет - это яркое образное определение, например: золотая осень, синее море, белоснежная зима, бархатная кожа, хрустальный звон.
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