На сколько процентов увеличится площадь квадрата если периметр его увеличить на 10 %

Математика
На сколько процентов увеличится площадь квадрата если периметр его увеличить на 10 %
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Гость:
НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ИЛИ ЦИФРАМИ 10 %
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