На сколько процентов увеличится площадь квадрата если периметр его увеличить на 10 %
Математика
На сколько процентов увеличится площадь квадрата если периметр его увеличить на 10 %
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ИЛИ ЦИФРАМИ 10 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 40 строк. В каждой строке по 60 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при...
Русский язык
Составить 2-3 предложения со словами на выбор идеал,дискуссия,либерализм,поленик??,англомания,сибаритствовать,атеизм,демократ,принцип,материалист...