Любое твердое вещество в лаборатории можно брать руками?
Химия
Любое твердое вещество в лаборатории можно брать руками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не любые, т.к. некоторые из них опасны для здоровья.
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