Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 40 строк. В каждой строке по 60 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит.

Информатика

Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 40 строк. В каждой строке по 60 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит.

Автор: Гость