Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 40 строк. В каждой строке по 60 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит.
Информатика
Сообщение занимает 3 страницы. На каждой странице по 40 строк. В каждой строке по 60 символов. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно 3*40*60=7200 символов
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