Какий буквы всегда мягкий.а какие твёрдый
Русский язык
Какий буквы всегда мягкий.а какие твёрдый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ш ж ц ъ ,щ ч й ь, а о э ы у , ю я е ё и
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