Помогите пожалуйсто : Выполните действия 5 2/3 - (1 3/8+2 1/12)
Математика
Помогите пожалуйсто : Выполните действия 5 2/3 - (1 3/8+2 1/12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 2/3-(1 3/8+2 1/12)=5 2/3-(1 9/24+2 2/24)=5 2/3-3 4/12=5 2/3-3 1/3=2 1/3
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