ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ДАМ 50 БАЛО Выразительно прочитайте стихотворные строки. вып??шите деenричастия с теми словами, к которым они относятся. 1) Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. (A. пушкин 2) Под голубыми небесами ве...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА ДАМ 50 БАЛО Выразительно прочитайте стихотворные строки. вып??шите деenричастия с теми словами, к которым они относятся. 1) Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. (A. пушкин 2) Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. (А. Пушкин 3) плывя, как лебедь, в небесах, луна сребрит седые тучи. (A. Поле raев) 4) A заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. (С. Еeенuн) 5) Ручьи журча и извиваясь и меж собой перекликаясь в долину гулкую спешат... (A. Феm) 6) Но невеста молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла да шла и на терем набрела.(А. Пушкин) 7) Ей на встречу пес, залая, прибежал и смолк, играя. (А. Пушкин) 8) выле тев из Африки в апреле к берегам отеческой земли, длинным треугольником летели, утопая в небе, журавли. (А. Заболоцкuu

Автор: Гость