Расмотрите рисунок белой планарии. к какому классу она относится?опишите её внешний вид.

Биология
Расмотрите рисунок белой планарии. к какому классу она относится?опишите её внешний вид.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К классу ресничных червей.Молочно белого цвета,размер до 2 см,имеет двустороннюю симметрию.
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