Помогите пожалуста написать сообщение про чая

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Началась история чая в Древнем Китае более 5 тысячелетий назад. В то время государством правил просвещенный и мудрый правитель Шэнь-Нун, который уже в то время понимал, что от сырой воды можно заразиться болезнями, и потому император приказывал кипятить воду, прежде чем пить ее. Периодически император посещал отдаленные регионы государства, и ему вместе со свитой приходилось останавливаться на отдых в пути. Во время одного из таких привалов слуги, как всегда, поставили воду на огонь, чтобы вскипятить ее и сделать пригодной для питья. Пока вода кипятилась, в нее случайно упали листья с расположенного рядом кустарника, и вода приобрела коричневый оттенок. Этот кустарник был чайным кустом, но еще никто не знал, что благодаря завариванию этих листком можно получить вкусный и полезный напиток. Коричневую воду могли бы вылить, но императору стало интересно, и он попробовал немного получившегося напитка, впоследствии назвав его приятным и освежающим. После этого чай стали заваривать целенаправленно, и он становился все популярнее. Источник: https://prochaj.ru/