З якою метою на грошових знаках рызних держав зображують історичних діячів?
История
З якою метою на грошових знаках рызних держав зображують історичних діячів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Утвердження Володимира на київському престолі та розширення території Русі.2. Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого.3. Запровадження християнства як державної релігії.
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