Помогите пожалуста очень срочно

Русский язык
Помогите пожалуста очень срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)bc 2)ade Мне кажется, что так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить спряжение :прожил,узнавал,ударили,поднялась,тянулось,увидал,отпросил??я,оделся,выскочил,светило,намело,провалился,тянулась,стоял.
Ответить
Математика
Запишите частное в виде десятичной дроби
Ответить
Английский язык
Доброго времени суток , помогите с Английским :с Переведите с русского на Английский язык : Мы всегда празднуем мамин день рождения.Он в сентяб...
Ответить
Обществознание
"То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно. " П. Лаплас. В чём ??остоит смысл высказывания?
Ответить
Английский язык
What words can help you to describe a circus show? Bright,funny, unusual, wonderful, colourful, fine, interesting, pleasant, sunny, busy, dangerous...
Ответить