Помогите пожалуста релить уравнение. (х-5)(х+5)-(х+3)(х-1)=9х
Алгебра
Помогите пожалуста релить уравнение. (х-5)(х+5)-(х+3)(х-1)=9х
Ответ(ы):
Гость:
Х2-25- х2-х+3х-3=9х ( х2 и -х2 взаимно уничтожаются ) -25-х+3х-3= 9х (переносим неизвестное в левую , известное в правую сторону) -х+3х-9х= 25+3 -7х=28 х= -4 Извиняюсь, если есть ошибка))
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