Помогите пожалуста. срочно!!!!!!!
Математика
Помогите пожалуста. срочно!!!!!!!
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1 a) -9 б) 5/6 в)-2,4 г) 1/21
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