Помогите пожалуста. срочно!!!!!!!

Математика
Помогите пожалуста. срочно!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 a) -9 б) 5/6 в)-2,4 г) 1/21
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У якому рядку слово навколо є прийменником ? а) погляньте навколо, б) навколо землі, в) прикрасити все навколо, г) озирнутися навколо, д) обійти бу...
Ответить
Математика
Найдите корень уравнения 2,2-0,6=8,8
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии сумма первых восьми членов равна 32, а сумма двадцати ??ервых членов равна 200, то сумма первых 28 членов равна
Ответить
Физика
На рисунке 113 изображены два оголенных проводника, соединенных с источником тока, и легкая алюминиевая трубочка АВ. Вся установка находится в магн...
Ответить
Музыка
Почему современные музыканты обращаются к музыке прошло?
Ответить