Помогите пожалуста. Тема за 6 класс: 1) 5|х|+3=7 2) 1,7|х|+4,9=10 3) 2,5|3у|=15 Цель: реши уравнение. Заранее большое спасибо.
Математика
Помогите пожалуста. Тема за 6 класс: 1) 5|х|+3=7 2) 1,7|х|+4,9=10 3) 2,5|3у|=15 Цель: реши уравнение. Заранее большое спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
1) 5x+3=7 или 5x+3=-7 5x= 4 5x=-10 x=0,8 x=-2 Ответ:0.8 или -2 2) 1.7х+4.9=10 или 1,7х+4,9=-10 1.7х=5.1 1.7х=-14,9 х=3 х=-8,8(не уверенна) Ответ: 3;-8.8 3) 2,5* 3y=15 или 2.5*3у=-15 7,5у=15 7.5у=-15 у=2 у=-2 Ответ:2;-2 возможно так
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