Помогите пожалусто ! По чтению -- Напиши название произведений где героями являются ДЕД МОРОЗ__________________________________________________________. СТАРШИЙ БРАТ_______________________________________________________. ЗИМНИ...

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Новый год — один самых из удивительных и чудесных праздников. А главным героем этого праздника является добрый волшебник — Дед Мороз. Именно Дед Мороз зажигает огни на новогодних елках, дарит детям новогодние подарки и приносит в наши дома атмосферу настоящего новогоднего праздника.Но откуда возник этот персонаж? История появления Деда Мороза, судя по всему, уходит в далекое прошлое и, следовательно, в народные традиции. Когда-то на Руси Дед Мороз был известен просто как Мороз, Дед Студенец, Дед Трескун, и даже «Мороз-воевода». И все это было связано с зимним временем года, на которое сегодня и выпадают новогодние праздники в России. Именно зимой дети могут кататься на санях, лыжах, коньках, играть в снежки, лепить снежные фигуры и участвовать во многих зимних забавах.На Руси был народный обычай — принимать Деда Мороза в гости и дарить ему вкусные подарки с приговором: «Мороз, приходи! Отведай нашего угощения!»Вспоминая праздник Рождества, нужно сказать, что подарки детям приносил добрый святочный старик, которого называли «Рождественский Дед», он же доставлял в дома рождественские елки.Дед Мороз известен также как популярный герой многих известных народных сказок, среди которых «Морозко», «Два Мороза» и другие. Классики русской литературы посвятили Деду Морозу свои произведения, в которых он выступал как основной персонаж зимнего времени года: В. Одоевский «Мороз Иванович», И. Суриков «Зима», Н. Некрасов «Мороз — красный нос», С. Есенин «Сиротка» и другие.