Помогите!))) поже...

Математика
Помогите!))) поже...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это парабола ответ: 4
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