Помогите позязя )))) решить уравнение х(х-1)-(х-5) в квадрате= 2 для заметки (х-5)в квадр??те
Алгебра
Помогите позязя )))) решить уравнение х(х-1)-(х-5) в квадрате= 2 для заметки (х-5)в квадр??те
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х{2} -х- x{2} +10х-25= 29х-25=29х=27х=27\9х=3 х{2} - х в квадрате
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