Вставь слово,которое служило бы окончанием первого и началом второго ме (...)олад

Математика
Вставь слово,которое служило бы окончанием первого и началом второго ме (...)олад
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ме(шок)олад получается мешок и шоколад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите разгадать слово в кроссворде. Ещё одно название отрицательных чисел (устар.). Вроде как на "Л" начинается
Ответить
Окружающий мир
Природное явление-_р_ _ _ _
Ответить
Математика
Число на которое делятся числа 16 и 100
Ответить
Математика
Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той дерев...
Ответить
Математика
Выполни вычисления устно и заполни цепочку. М.И.Башмаков. ст.53
Ответить