Вставь слово,которое служило бы окончанием первого и началом второго ме (...)олад
Математика
Вставь слово,которое служило бы окончанием первого и началом второго ме (...)олад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ме(шок)олад получается мешок и шоколад
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