Чем понравилась сказка о рыбаке и рыбке
Литература
Чем понравилась сказка о рыбаке и рыбке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда старик к рыбки приходил три раза и желания заказывал а она отвечала
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