Де в цьому диктанті безсполучникові складні речення Шедевром козацької архітект??ри, бо рівного за красою й урочистістю не було з-посеред храмів у всій Україні, уважають собор у нинішнім Новомосковську – запорізькому місті Сама...

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Де в цьому диктанті безсполучникові складні речення Шедевром козацької архітект??ри, бо рівного за красою й урочистістю не було з-посеред храмів у всій Україні, уважають собор у нинішнім Новомосковську – запорізькому місті Самарі. Цей дивовижний дерев’яний витвір збудував народний майстер Яким Погребняк. Замовляючи йому будівлю, козаки просили спорудити її без цвяхів, бо вважали, що не можна вбивати цвяхи в храм Спасителя – Ісуса Христа, який ними був прибитий на хресті. Він останній, який побудували козаки перед скасуванням Запорізької Січі. Основним знаряддям будівничих була всього-на-всього сокира, тому дотепер залишається загадкою, як їм вдалося досягти такої високої точності у виготовленні деталей. Храм прикрашає дев’ять куполів, пізніше перед ним була побудована дзвіниця. Виростаючи, собор усе більше вражав усіх грандіозною монументальністю, вишуканою стрімкістю та легкістю форм. Архітектор поєднав у ньому візантійське зодчество та українське бароко. У цього храму є багато незбагненних таємниць. Наприклад, одна з них – геніальне моделювання замкненого простору, який охоплює людину в інтер’єрі собору. Світлі, прикрашені витонченими малюнками площини стін, які в стрімкому злеті перетинаються, створюють атмосферу величного спокою та божественного відсторонення від мирської марноти.

Автор: Гость