Первооткрывателем Нового Света считается а) Ф.Магелан б)Х.Колумб в)Васко да Га??а г)М.Поло

География
Первооткрывателем Нового Света считается а) Ф.Магелан б)Х.Колумб в)Васко да Га??а г)М.Поло
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