Первооткрывателем Нового Света считается а) Ф.Магелан б)Х.Колумб в)Васко да Га??а г)М.Поло
География
Первооткрывателем Нового Света считается а) Ф.Магелан б)Х.Колумб в)Васко да Га??а г)М.Поло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛОЛ конешно б ллллллООООООООЛллллллллллллллл
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