Морфологический разбор местоимения ЧТО Предложение: кругом было тихо, так тихо, ??ТО по жужжанию комара можно было следить за его полетом
Русский язык
Морфологический разбор местоимения ЧТО Предложение: кругом было тихо, так тихо, ??ТО по жужжанию комара можно было следить за его полетом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мест н ф что нариц неодуш
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Английский язык
Make up a plan of the fairy tale.Retell it A Dog and a Bone.One day a dog found a Bone.I"m very glad to have a bone.I must take it home to my dog ...