Число на которое делятся числа 16 и 100

Математика
Число на которое делятся числа 16 и 100
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Гость:
НОД ( 16; 100 ) = 4............
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