Помогите разгадать слово в кроссворде. Ещё одно название отрицательных чисел (устар.). Вроде как на "Л" начинается
Математика
Помогите разгадать слово в кроссворде. Ещё одно название отрицательных чисел (устар.). Вроде как на "Л" начинается
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