Помогите разгадать слово в кроссворде. Ещё одно название отрицательных чисел (устар.). Вроде как на "Л" начинается

Математика

Помогите разгадать слово в кроссворде. Ещё одно название отрицательных чисел (устар.). Вроде как на "Л" начинается

Автор: Гость