Найдите значение выражений. А) 45,7х+0,2458х-20,9 если х= 220. б) 66,6у-44,4у+8,11 если у= 10. ПОМОГИТ?? СРОЯНО! ПОЖАЛУЙСТА!

Математика

Найдите значение выражений. А) 45,7х+0,2458х-20,9 если х= 220. б) 66,6у-44,4у+8,11 если у= 10. ПОМОГИТ?? СРОЯНО! ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость