Найдите значение выражений. А) 45,7х+0,2458х-20,9 если х= 220. б) 66,6у-44,4у+8,11 если у= 10. ПОМОГИТ?? СРОЯНО! ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
Найдите значение выражений. А) 45,7х+0,2458х-20,9 если х= 220. б) 66,6у-44,4у+8,11 если у= 10. ПОМОГИТ?? СРОЯНО! ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 45,7х+ 0,2458х-20,9= 45,9458х-20,9 Если х= 220, то 45,9458*220-20,9= 10108,076-20,9=10087,176 б) 66,6у-44,4у+8,11= 22,2у + 8,11 Если у= 10,то 22,2*10+8,11= 222+8,11= 230,11
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