Пять батонов хлеба нарезали, и получилось 27 кусков. Сколько всего разрезов было сделано?
Математика
Пять батонов хлеба нарезали, и получилось 27 кусков. Сколько всего разрезов было сделано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 на 5 не делится, получится 5,4, но мы предположим что три батона разрезали на 5 частей и 2 батона разрезали на 6 частей, значит 3*4+2*5=12+10=22, т е всего было сделано 22 надреза, объясняю я плохо поэтому объясню на простом примере: чтобы разделить картошку на 2 части сделать наадо один надрез, т е на 1 меньше чем получится частей
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