Помогите придумать 20 глаголов звука(Петь,шуршать)...Вообще ничего не приходить в г??лову.
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Помогите придумать 20 глаголов звука(Петь,шуршать)...Вообще ничего не приходить в г??лову.
Ответ(ы):
Гость:
Шуметь,шелестеть,кричать,Квакать,Свистеть,Щелкать,звонить,блеял,болтал,бормотал,буркнул,Крякнул,взвизгнул,вопил,Ворчал,вскликнул,огрызнулся,пригрозил,сказал,фыркнул.
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