В трудах какого ученого впервые появились записи о степных просторах за каспиеМ

География
В трудах какого ученого впервые появились записи о степных просторах за каспиеМ
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