Построить график прямой y=5x +1 и найти ее точки пересечения с осью Оу

Математика
Построить график прямой y=5x +1 и найти ее точки пересечения с осью Оу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Построить график прямой по точкам (0;1) ; (1;6) ; (2;11) прямая будет пересекать ось oy в точке (0;1)
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