Пожалуйста помогите решить линейные уравнения

Математика
Пожалуйста помогите решить линейные уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)  x=3/4 2)  x=9.5 3)  x=-2
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