Пожалуйста помогите решить линейные уравнения
Математика
Пожалуйста помогите решить линейные уравнения
Ответ(ы):
Гость:
1) x=3/4 2) x=9.5 3) x=-2
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