Наугад называют натуральное число из промежутка от 11 до 30 (включая эти числа). найти вероятность того что названо число 1)15

Алгебра
Наугад называют натуральное число из промежутка от 11 до 30 (включая эти числа). найти вероятность того что названо число 1)15
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Между 11 и 30 (включительно) стоит 20 чисел. значит 100%:20=5%-вероятность каждого числа в том числе и 15
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