Наугад называют натуральное число из промежутка от 11 до 30 (включая эти числа). найти вероятность того что названо число 1)15

Алгебра

Наугад называют натуральное число из промежутка от 11 до 30 (включая эти числа). найти вероятность того что названо число 1)15

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